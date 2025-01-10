用這招控制政治？郭正亮：梁文傑可能被偷拍

徐巧芯日前釋出梁文傑與林秉文同框唱歌、喝酒照片。（取自徐巧芯臉書） 中評社台北1月10日電／林秉文涉及88會館地下匯兌案，上個月棄保潛逃，日前卻連發臉書稱是因有私事須處理，還批藍白抹黑，“民眾黨、國民黨就沒人跟他吃過飯嗎”、更嗆“別怪我魚死網破”，否則他爆出一切。前“立委”郭正亮認為，陸委會副主委梁文傑被拍照的那一天，有點詭異，所以他懷疑現場有人用隱藏式相機在偷拍。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮9日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，因為去過88會館的人，傳出來大都是綠營的人。所以他認為林秉文臉書發文的意思就是，回去要給他好一點的待遇，比較好一點的審判結果，不然他嘴巴可能控制不住。



郭正亮接著表示，林秉文現在都沒有講綠營的，還特別去警告國民黨，說民眾黨、國民黨就沒人跟他吃過飯嗎？相信大家都很清楚，如果你們這些藍粉、白粉還要攻擊他，不要怪他“魚死網破”。事實上他這樣講，綠粉也要注意。



郭正亮指出，梁文傑被拍照那一天就有點詭異，這種場所他也去過，當然不是這一家，若是有人在那邊偷拍，這合理嗎？他自己的照片就從來沒有流落在外，因為這太不合理了；懷疑他（林秉文）就是這樣在控制政治的，現場有他的人用隱藏式相機在拍，不然不可能有梁文傑這樣的照片，質疑就是偷拍的。