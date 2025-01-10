名師現場揮毫　特製春聯紅包袋現場排長龍

新竹市稅務局舉辦書法名師現場揮毫送春聯活動已連續21年不間斷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月10日電（記者 盧誠輝）農曆春節將至，新竹市稅務局已連續21年邀請書法名師舉辦現場揮毫送春聯活動，民眾不僅能近距離欣賞書法創作的精采過程，還可以將自己新年心願或祝福，請書法家揮毫寫成專屬的春聯或紅包袋，深受民眾的喜愛，每年活動現場幾乎都大排長龍。



新竹市稅務局今日舉辦2025蛇來運轉送春聯租稅宣導活動，包括：台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍新竹市議員徐美等人，都到場出席。儘管今日寒流來襲，但仍吸引許多民眾一早就到場排隊，就是為了打造專屬於自己的春聯或紅包袋。



邱臣遠表示，新竹市稅務局已連續21年舉辦送春聯租稅宣導活動，今年活動更邀請到12位書法名家在現場揮毫潑墨，除免費贈送市民春聯外，更舉辦捐發票送好禮活動。市府今年新春期間也在舊城區舉辦“新春市集”，周邊有東門城、護城河、城隍廟等景點，歡迎大家新春期間到竹市來走春，消費時若索取雲端發票，就有雙重中獎的機會。



新竹市稅務局指出，今年除贈送專屬春聯外，民眾只要在活動現場捐贈未開獎的雲端發票6張至20張，或紙本發票12張，就能兌換精美好禮1份，成功申請手機條碼並下載“財政部”統一發票兌獎APP者，也能獲得精美贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票全數捐給竹市社會福利機構。