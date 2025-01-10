張啟楷：“白賊政府”造謠　不澄清砍光特別費

白委張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月10日電（記者 俞敦平）在今日公務人員協會召開的訴求停砍退休金的記者會上，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷痛批年改不公，指出政府財政狀況已大幅改善，卻仍持續削減公教人員退休金，將公教退休金砍到刀刀見骨。他強調，退撫基金投資績效顯著提升，國家財政每年超收，已有足夠能力提高公教退休所得替代率。他指出政府高層任意造謠、刻意製造世代對立，並痛批如此公然雙謊的行徑簡直是“白賊政府”（閩南語：欺騙、騙子）。並喊話如果不盡快出面澄清，將會把本次造謠的考選部與“銓敘部長”特別費預算砍光。



10日，“中華民國”全國公務人員協會攜手多個公教相關團體，包括教育產業總工會、退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會等，在“立法院”召開記者會，要求政府立即停止削減公教人員退休金，並將所得替代率調整至與警消人員相同的水平，以確保公平正義。多位藍白委員出席相挺，包含國民黨團總召傅崐萁、“立委”陳玉珍、張智倫、許宇甄與民眾黨“立委”張啟楷。



張啟楷首先指出，政府在2017年進行年金改革時以財政困難為由要求公教人員犧牲，但如今財政狀況已經大幅改善，年年超收的稅收和退撫基金的良好投資績效顯示，政府有能力提高公教人員的退休所得替代率，而不是繼續削減。



張啟楷表示，他強烈反對目前的年金改革，形容政府的做法是將年金砍得“刀刀見骨”，已經遠超過最初規劃的幅度。他指出，2018年起，公教人員年金從75%的所得替代率被大幅削減，而這些削減的幅度已經超過了原定的目標，現行的減幅已經超過14%，遠遠高於當初“考試院”提出的10%。

