111釘孤枝　民眾黨：綠營朋友也表達關心

民眾黨10日上午召開“111釘孤枝！萬人捍衛司法正義”行前記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月並羈押禁見，民眾黨11日將在台北市中正念堂舉辦“111釘孤枝”集會聲援。民眾黨秘書長周榆修10日表示，“賴政府”屢屢創造司法史上的荒謬驚喜，讓這場集會活動人數竄升，民眾黨後台已有破萬人報名。另外，也有很多綠營朋友礙於壓力不克前來，但有表達很深的關心與祝福，他在此公開謝謝他們。



至於中國國民黨籍黨公職參與集會，民眾黨代理主席黃國昌昨天曾表達有逾10位藍委將出席，是否有更新的情況？周榆修說，國民黨“立法院”黨團要出席的人數還在增加中，今天會再統計。另外，也有很多綠營朋友礙於壓力不克前來，但有表達很深的關心與祝福，他在此公開謝謝他們。



“111釘孤枝”集會活動在11日中午12點開始有公民怒吼環節，下午2點正式開始，表定結束時間到下午5點。



台灣民眾黨10日上午召開“111釘孤枝！萬人捍衛司法正義”行前記者會，出席者包括：民眾黨秘書周榆修、民眾黨發言人李頂立、民眾黨籍台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、新北市議員陳世軒、民眾黨國際部主任林子宇。

