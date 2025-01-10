哀“私法院”記　張亞中響應白營釘孤枝活動

張亞中稱私法院，羅織罪名，吸人精血。“今聞一柯姓人士，不幸而入此院”。邀請民眾參與捍衛司法正義活動。（張亞中臉書） 中評社台北1月10日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案被起訴求刑28年6個月，目前羈押禁見。民眾黨代理主席、“立委”黃國昌號召1月11日聚集中正紀念堂自由廣場捍衛司法公義。中國國民黨籍孫文學校校長張亞中10日以一篇悼文：哀“私法院”記，稱私法院滿窟蜘蛛橫行，羅織罪名，吸人精血，“今聞一柯姓人士，不幸而入此院”，邀請民眾踴躍參加11日捍衛司法正義的活動。



張亞中10日在臉書表示，當前“司法”已成“私法”，私人好惡決定法律。“大院”已成“洞窟”，滿窟均是蜘蛛結網橫行，羅織罪名，吸人精血。日前經過該院，發現有一悼文，應是受害者所撰，茲抄錄如下：



張亞中稱悼文名為，哀“私法院”記。內容描述，昔日一貴公子，在其大宅西側建有一院，因其有一特殊癖好，慣養蜘蛛，亦善養蜘蛛。其養蛛之法，慣於先選蛛王，餵以各種血食，舉凡雞血、鴨血等等。然後漸進則餵以豬血、羊血、牛血，繼之以狼血、虎血等猛獸之血。最後則每以人血餵之，待其豢養成習，遂名之為嗜血蛛王。



張亞中說道，待蛛王養成，則為其慎選眾蛛妃，不多時，滿牆皆蛛子蛛孫矣！因名之為之蜘蛛院。此院之眾蛛有一特色，特善結網，此網既密且黏，纏纏覆覆。凡活物入此院者，鮮有不為其所纏者。既已纏上，則層層蛛絲圍繞，此絲自能分泌毒液，逐漸剝此活物之皮肉骨髓，不至骨肉俱爛，以供其大快朵頤不止。



張亞中續言，貴公子所建之“蜘蛛院”有一美名為“絲髮院”，顯其絲如髮，可直可曲，可放可收之特色。此院眾蛛僅聽貴公子之指揮，凡貴公子無意懲治之活物，即使入於此院，亦能毫髮無損。然但凡為貴公子所欲懲治者，無論其為純良柔善之魚鳥，嬌俏之寵物，甚或品貌出眾之才子佳人，只要貴公子一聲令下，眾蛛便聽令而行，或纏頭，或縛足，無論此活物如何掙扎，最終必以身腐腸爛為結局，哀哉！



張亞中提醒大家，今聞一柯姓人士，不幸而入此院，復聞貴公子一聲輕叱，但見滿院眾蛛已然群聚而上，嗚呼！尚饗！