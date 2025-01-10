覆議案不邀請說明　卓榮泰高雄連趕兩場活動

卓榮泰致詞時笑容滿面。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月10日電（記者 蔣繼平）“立法院”今天表決“憲法”訴訟法覆議案，但未邀“行政院長”卓榮泰前往說明對新法提出覆議的理由。卓榮泰也不甘示弱，南下高雄連趕兩場記者會，還在致詞時語帶反擊的表示，依照往例他要去“立法院”說明，但“海洋之神的安排贏過“立法院”，才讓他可以來參加典禮。



卓榮泰今天上午南下高雄旗津的中信造船集團高鼎廠出席“長濱艦交船、CG612命名下水、PP－10096、PP－3525交船聯合典禮”，另外又趕往一樣在旗津的“海巡署”第五海巡隊參加“緝獲金星（Jin Xing）輪走私第二級毒品安非他命案聯合記者會”，連趕兩場記者會。



由於新船下水典禮也邀請宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊出席來擲瓶，卓榮泰致詞時提到，去年7月帆船隊繞行離島啟航時，他因為要去“立法院”備詢無法參加，一直有遺憾，但今天很巧，“立法院”會要處理“憲法”訴訟法覆議案，依照往例他要去“立法院”說明，但海洋之神的安排贏過“立法院”，讓他可以來參加典禮，圓夢也填補遺憾。



卓榮泰昨天受訪還重批，面對國家重大憲政爭議，即便“立法院”不願意安排“行政院”到“立法院”做充分說明，但有責任為人民憲政救濟的基本權利發聲，期盼“立法委員”站在維護憲政體制、五院體制正常運作、保障“憲法”法庭、維護人民“憲法”基本權利的這一方，支持“行政院”所提覆議案，讓國家憲政有機會重回正軌。