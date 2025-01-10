雙城論壇預算綠擬全刪　黃瀞瑩盼可維持

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月10日電（記者 鄭羿菲）台北、上海雙城論壇去年12月17日在台北市順利舉行，民進黨籍台北市議員8日提案要刪除雙城論壇逾新台幣139萬元全部預算，並要求日後停辦。台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩10日表示，民眾黨的態度是希望良性互動、對等尊嚴的交流平台可以維持下去。



台北市議會8日大會審議台北市政府編列2025年預算等案，包含北市秘書處編列辦理城市論壇相關費用的新台幣139.4萬元。民進黨籍台北市議員趙怡翔、簡舒培、許淑華等提及，蔣萬安參選市長前曾對辦雙城論壇提2項前提，若大陸軍機持續繞台就停辦，蔣萬安要履行政治承諾，且上海方邀答謝宴也分黨籍，沒邀民進黨籍議員，沒有尊重、對等，應刪除預算並停辦。國民黨籍議員則反對刪除，國民黨籍議長戴錫欽裁示送政黨協商討論。



黃瀞瑩說，雙城論壇的問題，其實每一年民進黨炒的議題也都差不多，民眾黨的態度是希望這樣交流的平台可以維持，但當然也希望所有的台北市議會議員不分顏色都可以受邀，多元的聲音才是台灣民主的自由價值。



台灣民眾黨10日上午召開“111釘孤枝！萬人捍衛司法正義”行前記者會，民眾黨秘書周榆修、民眾黨籍台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、新北市議員陳世軒、民眾黨國際部主任林子宇出席。