600噸級海巡長濱艦開箱　戰時可掛飛彈

“長濱艦（CG611）”今天交船。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月10日電（記者 蔣繼平）行政院長卓榮泰今日南下高雄，出席中信造船集團高鼎廠舉行的海巡長濱艦交船下水典禮。典禮後開放來賓及媒體登船參觀，從寬敞的後甲板進入狹窄的船艙走道，爬著很陡的階梯，看到有各種儀表板的艦橋，船首水砲與武器系統，船身中段的飛彈槽，難得的“開箱海巡艦”讓賓客大開眼界。



根據介紹，600噸級安平巡防艦參考海軍沱江艦設計基礎，最大特色為甲板面積大，也增加了警備救難區及救難艇，速度達45節以上，蒲福風力耐受級數提升至9級，並增設高壓水砲、搭載自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。



另外，600噸級安平巡防艦具備“平戰轉換”，“平時”於地方機動隊負責快速馳援遇難船隻或驅趕越界漁船，“戰時”則可加裝雄風二型反艦飛彈、雄風三型反艦飛彈與方陣近迫武器系統等裝備，以執行反水面作戰任務。



台官方推動的“國艦國造”規劃新台幣426億餘元預算，從2018年到2027年將打造141艘新式海巡艦艇。“海巡署”“600噸級巡防艦”預計打造12艘，今天交船的是第九艘的“長濱艦（CG611）”，第十艘“蘇澳艦（CG612）”則命名下水。



“長濱艦交船、CG612命名下水暨PP－10096、PP－3525艇交船”聯合典禮，今天在高雄市旗津區的中信造船集團高鼎廠舉行，“行政院長”卓榮泰、“海洋委員會主委”管碧玲、中信造船總經理韓育霖等人到場共同主持。