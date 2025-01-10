柯文哲提抗告　民眾黨三點聲明全力支持

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月10日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日將在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援。在遊行前一天，柯文哲提出抗告，民眾黨10日中午也發出三點聲明，羅列柯文哲沒有逃亡、串證之虞的原因，一一反駁裁定羈押的理由，並支持柯文哲提出抗告。



柯文哲委任律師團在10日中午趕往台北地方法院遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告，北院證實已收到，將把柯文哲等4人的抗告狀，一併送交高等法院裁定。抗告理由是檢方不斷強調的“橘子”許芷瑜並非貪污、圖利罪共犯，只能說是證人身分，且僅涉政治獻金案，是否回台對全案後續審理未有影響，希望法官給予公平訴訟防禦機會，裁准交保。



民眾黨聲明如下：



一、柯文哲並沒有逃亡之虞：



（一）台北地方法院裁定羈押稱“柯文哲有意安排配偶陳佩琪與其子女一起出境躲避紛擾等情事”，但陳佩琪早在2024年6月24日就已預訂8月30日出發前往美國的行程，後因8月30日遭檢廉搜索約談才沒有啟程，既然早在6月24日就已經確認，機票也包含返台行程，顯見其根本沒有逃亡之意，更沒有逃亡之虞。



（二）再者，柯文哲為民眾黨前主席，對民眾黨影響舉足輕重，就維繫黨務運作至為重要，絕無逃亡海外的可能，況前已繳付新台幣7000萬元的保釋金，為方便探視及陪伴其高齡93歲、臥病在床且陷於昏迷之老父，柯文哲也願意配戴電子腳環及使用手機回報，更可見絕無逃亡之虞。



二、柯文哲並沒有串、滅證之可能：

