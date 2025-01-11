台軍校課程去中國化　退將蔡鋒批數典忘祖

桃園市戰略學術研究會理事長、退役少將蔡鋒。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月11日電（記者 盧誠輝）台灣各軍校通識教育將刪除“中國現代史”課程引發熱議。桃園市戰略學術研究會理事長、退役少將蔡鋒接受中評社訪問表示，民進黨政府長期推動“去中化”政策，現在更將魔爪伸進軍校來，這種刨根式殘害軍校生的作法，不但數典忘祖，也恐將讓台灣陷入萬劫不復的深淵。



他認為，軍校“去中化”一旦被民進黨政府得逞，以後軍校生不但學不到古代先賢所累積下來的智慧，也不知道“國軍”先烈英勇抗戰的歷史，這種徹底清洗史觀的手段，就是為了讓“國軍”徹底忘卻兩岸歷史和血脈相連的淵源，意圖讓“國軍”變成民進黨的綠色“黨軍”。



台“國防部”日前證實，軍事院校將調整通識課程，刪除“中國現代史”，改為“世界歷史”，另縮減國文含《孫子兵法》、英文課程各兩學分，用來新設“近代思想”與“人權與民主發展”課程；對於此項措施是否為“國安會”要求，或是配合“行政院”“國家轉型正義教育行動綱領”，“國防部”並未多做說明。



蔡鋒指出，台灣在民進黨政府執政下，長年積極推動“教改”和“台獨課綱”，洗腦式灌輸台灣青年“台獨”思想還不夠，現在又想將綠色魔爪伸進軍校來，讓未來要“保家衛國”的軍校生也深受其害，主要目的就是為了“台獨”所做的一系列活動。



他強調，軍校“去中化”根本是數典忘祖，這種刨根式殘害“國軍”的作法，恐將讓台灣陷入萬劫不復的深淵。民進黨政府就是一心一意想把“中華民國”給滅掉，所以才會不擇手段想欺騙台灣青年上戰場，但為了後代子孫著想，他會堅決反對到底。

