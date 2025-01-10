韓國瑜春聯全台發送 自嘲要被罷免快來拿

韓國瑜“金蛇迎春”春聯將在全台發送。（照片：取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月10日電／“立法院長”韓國瑜去年春聯燙金版被搶光，甚至在網路上還被喊價叫賣。韓國瑜今年的新年春聯又來了，寫著“金蛇迎春”。他在臉書公開發送地點，從台北、花蓮、台東、高雄、離島等都有。韓還在發文留言處自嘲“好像快被罷免了，就是最後一次‘立法院′發春聯，歡迎大家踴躍參加！”



韓國瑜也說，1月12日與21日與副院長江啟臣在“立法院”中南部服務中心與霧峰林家花園會親自發送600份春聯。



韓國瑜臉書發文：



金蛇來了！限量簽名春聯發放！週末和大家有約，親送歲末祝福！過去幾個禮拜，一直有很多好朋友關心新的春聯出來了嗎。“祥龍辭舊歲，金蛇迎新春”，為了迎接充滿活力的乙巳蛇年，今年特別以“金蛇迎春”作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！“金蛇”諧音“精神”，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康！



匯聚全台民意的“立法院”，今年也循例印製春聯，將這份新年的祝福傳遞給國人，我會偕同江啟臣副院長一起在一共兩個場次，親自向大家拜早年，發送各600份大家所期待的蛇年春聯（前600名除了簽名春聯以外還可以拿到衹有院長親發限量燙金特別版春聯）歡迎大家前來！本週日（1/12）“立法院”中南部服務中心新春揮毫活動，中部現場索取時間及地點(600份限量發完為止)：1/12(日) 11:00 霧峰林家花園林獻堂博物館園區(台中市霧峰區萊園路91號)。北部現場索取時間及地點(600份限量發完為止)：台北場次下週公布時間



另外，沒有辦法到現場領取的好朋友也不要失望，由於許多團體及黨部來文“立院”索取，所以在春節前，我們會在1/13（一）起寄送到全台各地（各縣市限量約2000份開放民眾索取）幾個定點幫忙，或請洽在地的“立法委員”，我們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到蛇年春聯，分享過年喜氣！在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、蛇年行大運！



以下是全台各地發放定點：

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化市中山路二段349號10樓之1

南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市建國一路463號

屏東市公勇路99號2樓

台東市博愛路430號

花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

台北市中山區八德路2段232號

