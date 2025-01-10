綠委賴瑞隆妻子掉手機　藍營里長涉侵佔惹議

綠委賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社高雄1月10日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，黨內市長初選五搶一競爭激烈。表態參選的綠委賴瑞隆8日在“立法院”舉辦“信賴高雄 邁向新局”高雄交通新願景記者會，動作頻頻。今日卻傳出去年底餐敘後妻子陳怡元手機掉了，報警尋獲卻發現是遭藍營陳姓里長拿走，警方也將陳姓里長依侵占罪嫌函送法辦。對此，賴瑞隆今天僅透過文字表示“很小的事，沒有回應”。



高雄市政府警察局三民一分局10日對外說明，根據調查，陳女於去年12月29日晚間在左營區餐廳參加餐會，約22時許離開時，手提包疏忽未拿取，返回現場發現手提包不在位置上，當下利用手機定位軟體，發現手機位置在三民區嫩江街，因此報警協助找尋，警方也在嫩江街35巷口尋獲手機。



由於手機放在手提包內，只找到手機卻沒找到手提包，讓報案人相當困惑。根據警方指出，陳姓里長在去年12月31日14時自行到哈爾濱派出所報案，並自稱拾獲手提包後找不到誰遺失，一時太忙忘記了，過兩天才想起來，送到派出所。但全案疑涉有侵占嫌疑，警方訊後依侵占罪函送高雄地檢署偵辦。



警方呼籲，民眾拾得遺失物，應立即主動交給警察，由警察發還給失主，否則會涉有侵占嫌疑，將面對刑事責任追究。