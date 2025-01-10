唱反調？賴子弟兵：罷免應遍地開花

賴清德子弟兵林俊憲認為罷免應該遍地開花。（中評社 資料照） 中評社台北1月10日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”、賴清德子弟兵林俊憲昨天在臉書發文指出，他認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個“軟柿子”，反而更像報復。不過，在賴清德於中常會中提及，除了立法議事程序之外，尚有其他的“憲政程序”可努力。賴子弟兵卻與賴不同調？還是林俊憲說出了賴談話真實內涵？



林俊憲昨天臉書發文提及，“屬於人民的權利，民進黨皆予以尊重。”這是賴清德主席在中常會上針對罷免行動的裁示。這幾天社群上罷免討論非常熱烈，對於民進黨該在其中扮演什麼樣的角色？大家有很多建議，也來說說他的看法。



他也說，當然，做為執政黨，各黨公職需要考量的高度和立場不盡相同。所以他認為最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免？把他們過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍。



他認為，罷免的用意，就是讓更多人知道為什麼要罷免。不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上“報復”的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？



林俊憲表示，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，他認為黨內該討論的已經不是投入與否，沒有這樣的選擇，而是該討論我們在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中，所扮演的角色。



他想告訴黨內同志，大罷免的成與敗，無論我們願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗。不參與創造歷史，就會被歷史拋棄。

