檢察官赴高檔餐廳沒走人　李艷秋批白目無知

針對綠營大老吳乃仁與5名檢察官餐聚，媒體人李艷秋在臉書發文表示看法。(照:李艷秋的新聞夜總會) 中評社台北1月10日電／民進黨新系大老吳乃仁因賤賣台糖土地，官司定讞須賠台糖新台幣1.7億元，日前遭台灣民眾黨代理主席黃國昌爆料，去年底曾與台北地檢署5名檢察官，在低消6萬的日本料理店餐敘，傳受邀的4人不知吳乃仁會出席。對此，媒體人李艷秋表示，檢察官見到高檔餐廳、人力仲介、吳乃仁，三次機會都沒有走，講好聽是白目無知，更不好聽是攀附結交權貴。柯文哲案已經引發對司法的質疑，若檢察官們沒說實話或有更猛的料被爆，將是一場司法米其林級的風暴。



北檢檢察官徐名駒遭爆去年底邀約另4名檢察官，到某高檔無菜單料理餐廳年終小聚，由從事人力仲介的陳啟莊招呼接待，後吳乃仁突然在一名美女秘書陪同下現身入座，受邀檢察官皆不知吳乃仁為何出席。據悉，檢察官稱因顧慮徐名駒面子，才未提前離席。



媒體人李艷秋今在臉書發文，吳乃仁帶妹在低消6萬的包廂吃飯，在座赫然是5位檢察官及1名人力資源公司老闆。被爆料出席吳乃仁餐會的檢察官喊冤，說他們是因同事徐名駒的邀約，以為是年終聚餐，不知吳乃仁會到，餐間沒談官司，只談健身和退休生活，飯後就散席，沒有續攤。她很願意相信檢察官的說詞，但是從媒體引述檢察官們的說法，檢察官犯了“三不走”的大忌。



李艷秋指出，“一不走”，這些檢察官在同事徐名駒邀約，看到地點時沒人警覺這不是他們該消費的地方，人均1萬的飯局不知道是誰請客，施施然赴約吃白局，“是徐名駒總是如此大方？還是太習慣出席這樣高消費的地方？第一步沒走人，最後就不免會丟人”。



“二不走”，幾位檢察官到了餐廳，見到人力資源公司老闆，仍然沒有警覺這頓飯不單純是同事聚餐，還繼續坐下享受美食，錯失第二步走人的機會。



“三不走”，吳乃仁出現，還帶著美眉，至此檢察官們應該知道餐會是個坑，竟然繼續吃完到九點多才散會，放棄第三個站起來走人的機會。



李艷秋認為，檢察官的“三不走”，說好聽是檢察官們非常單純稚嫩又善良，說不好聽就是他們如此白目無知，對檢察官的身份沒有邊界感，更不好聽的就是檢察官攀附結交權貴，不論哪種說法都重創檢察官的公信力。



李艷秋表示，這頓飯在1月11日司法節前爆出，再加上北檢起訴羈押柯文哲的證據力備受質疑，讓司法公正再添一道傷口，如果後續發現檢察官們沒說實話，或再有更猛的料被爆，將是一場司法米其林級的風暴。