通緝犯林秉文頻發文　藍委酸民進黨執政禮物

藍委陳菁徽。（照:陳菁徽辦公室提供） 中評社台北1月10日電／被稱為“百億賭王”的林秉文，因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，8日竟在臉書高調發文，引發各界批評藐視司法。沒想到“法務部長”鄭銘謙9日針對此事卻說“歡迎他自己投案”。國民黨“立委”陳菁徽10日指出，“讓通緝犯海外趴趴走，詐騙犯全台猖獗，這就是民進黨執政第10年，送給台灣人的禮物。”



根據《中時新聞網》報導，陳菁徽於“國是論壇”表示，這周三下午，全台灣人驚呆了，因為轟動全台88洗錢案主嫌林秉文，棄保潛逃到海外吃香喝辣之際，也許是不甘寂寞，也許是突然文思泉湧，竟然在臉書上面大放厥詞，還連續發了四篇貼文。



陳菁徽大酸，遮住發文者姓名，會以為是哪位流亡海外的民主鬥士，經典名言包含：“豬不是笨，只是單純，對牠而言，吃飯是最快樂的事情”、“真理衹有一個，天網恢恢，疏而不漏”，還有“我只希望大家能睜開慧眼，認真判斷事情的真偽”。



陳菁徽說，豬笨不笨他不知道，只知道根據研究，豬的智商優於三歲兒童。而不論是豬還是三歲兒童，都不會因為跟民進黨高層關係好，所以涉及洗錢之後，就順利棄保潛逃。重點是還大搖大擺連續發文，告知眾人，有一個被通緝的洗錢犯，此時此刻正在樂逍遙。而我們的司法制度，卻一點辦法也沒有。



陳菁徽直言，到底是有多大的後台，跟多少民進黨高層要好，才能夠如此視法律於無物？也難怪昨天“法務部長”面對這個事件，只能說歡迎投案。這就是“法務部”的態度，四個字“歡迎投案”，那到時候要不要夾道歡迎，順便辦一個回歸派對接風一下呢？



陳菁徽說，一起又一起爭議事件，讓民眾對司法的公信力蕩然無存，也對執法的檢調單位只能搖頭。讓通緝犯海外趴趴走，詐騙犯全台猖獗，這就是民進黨執政第10年，送給台灣人的禮物。



陳菁徽最後也送“賴政府”七言絕句：棄保潛逃林秉文；閒閒沒事發臉文；檢調辦案好公正；先看民進黨黨證。明天也呼籲所有關心司法正義的民眾，一起在司法節呼應在野黨的訴求。