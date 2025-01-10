衝史上新高！台積電去年營收年增33.9%

台積電去年營收近新台幣2.9兆元，年增33.9%，創歷史新高。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月10日電（記者 盧誠輝）台積電今日公布去年營收狀況，整年度營收達新台幣近2.9兆元，年增33.9%，再創歷史新高。台積電預計16日將在台北東方文華酒店舉行法說會，屆時將由台積電董事長暨總裁魏哲家和財務長黃仁昭親自主持，預料將再成媒體焦點。



台積電今日公布去年12月合併營收約2781.63億元，月增0.8%，年增高達57.8%，創歷年同期新高。2024年全年營收更達2兆8943億800萬元，年增33.9%，再創歷史新高。值得注意的是，台積電在去年10月法說會時預測，2024年第4季營收約在8352億到8608億元，但根據今日公布的實際營收則達8684.21億元，已超越財測高標，也優於法人預期。



台積電預計16日在台北東方文華酒店舉辦法說會，將由台積電董事長暨總裁魏哲家和財務長黃仁昭親自主持，說明2024年營運成果及2025年第1季展望。預期外界將關注包括台積電全年資本支出、最先進2奈米量產時程、當前主力製程3到5奈米的接單狀況，還有台積電目前在美、日、德等地的建廠進度，而美國總統當選人特朗普上任後對地緣政治的影響也將成為媒體焦點。