“政院”覆議憲訴法　藍白聯手62票否決

《憲法訴訟法》修正覆議案，10日下午進行覆議案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月10日電（記者 張嘉文）“立法院”日前三讀通過《憲法訴訟法》修正案，“行政院”以三大窒礙難行理由提出覆議，“立院”今天下午舉行記名投票表決。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣都投下反對覆議票，國民黨“立委”加上民眾黨“立委”共62票反對覆議案，民進黨僅51票贊成，覆議案遭否決。法案將函送府方及“行政院”，經賴清德公布後立即生效。



“立法院”今天處理《憲法訴訟法》覆議案，早上朝野雙方進行討論過後，根據朝野協商結果，訂於今天下午2點30分進行覆議案表決。分別由民眾黨“立委”吳春城、民進黨“立委”李坤城、國民黨“立委”翁曉玲代表擔任投、開票監察員，檢視投票箱、圈票處，領票處分南、北兩區，藍白“立委”在北區領票、綠委則是到南區領票。



在眾“立委”投票結束後，江啟臣先進行投票，韓國瑜則壓軸投票，整體投票時間僅約30分鐘。最終結果是51票贊成，62票反對，覆議案遭否決。



國民黨加上無黨籍“立委”陳超明和高金素梅共54席“立委”，民眾黨則有8席，藍白相加62席，此次投票皆投下反對覆議，無人缺席或投錯票；民進黨則有51席，皆投下贊成覆議。