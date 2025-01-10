憂中鋼投資台智電踩錢坑　工會提2條件

中鋼。（中評社 資料照） 中評社高雄1月10日電／中鋼投資綠電買賣平台“台灣智慧電能公司”（簡稱台智電），遭質疑又是一個錢坑。中鋼企業工會理事長陳春生10日表示，中鋼公司投資台智電公司必須“符合兩條件”，工會才支持，包括持股比例不超過12.5%，並有穩定獲利才能參與後續增資。



民進黨政府為了推行離岸風電計劃，指示中鋼成立興達海基6年內慘虧新台幣64億，造成股價狂跌，官方又指示中鋼投資台灣智慧電能公司，引發工會抗爭，3日率眾北上立法院抗議，怒批“經濟部坑殺中鋼”，要求停止此售電平台。經濟部長郭智輝日前在立法院答詢表示，中鋼董事長黃建智如果無法與工會充分溝通，“中鋼隨時可以退出這個平台”。



中鋼股價已從2021年高點46元，跌到10日以18.3元作收，員工與眾多股民哀號。



泛官股售電平台“台灣智慧電能公司”（簡稱台智電）第一波由泛官股及民間企業預計由10～12家參與，拚今年4月募資新台幣20億元到位，另保留5億元額度供第二波增資。



對於台經濟部長郭智輝日前於立法院公開保證“台智電經營絕對盈餘獲利”，中鋼企業工會表示，將持續監督政府信守承諾確實履行。如若不然，為維護公司及員工的權益，屆時不排除發動抗爭行動。



中鋼全體員工均加入中鋼公司企業工會，目前近萬名會員均為中鋼員工，中鋼企業工會表示，中鋼公司投資台智電公司必須“符合兩條件”：



一、中鋼公司的投資持股比率不得超過12.5%，並保證可自平台取得一定比例綠電，協助達成淨零碳排目標；



二、除非平台已營運並有穩定獲利，否則為嚴控財務風險，工會堅決反對公司參與後續增資。



陳春生指出，中鋼持股台智電12.5%，未來每年可分配約1億度綠電。而中鋼未來需求約5.8億度，以每度新台幣5.5元計算，每年金額約5.5億元，非部分媒體誇大的5500億元。



陳春生表示，目前工業用電每度約4元，二者價差1.5元，每年1億度，差額約1.5億元，況且工業用電價自2022至2024年累積漲幅已達65%，逐年調升趨勢明顯，與綠電價差日趨縮小，而且相對也可抵減部分碳費支出。



中鋼企業工會成員為全體中鋼員工，會員人數近1萬人，於1980年12月30日成立。而高雄市中鋼集團總工會（2024年9月10日成立，簡稱：集團總工會），由中碳化學企業工會、中冠資訊企業工會、中保公司企業工會、鋼堡科技企業工會等四家工會主導籌組，屬工會聯合組織，“中鋼公司企業工會並未加入”。