人口拉警報！罕見龍年出生數低於虎年

去年龍年新生兒出生數竟比虎年低。（資料照：台東縣政府提供） 中評社台北1月10日電／台灣新生兒已連9年負成長，“內政部”今日公布一份統計，2024年新生兒13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒出生數13.8萬人還低，預計會出現罕見“龍年寶寶”低於“虎年寶寶”的情況。



此外，2024年總人口數2340萬220人，較2023年減少2萬222人，人口再現負成長。



“內政部”戶政司今天公布2024年12月戶口統計資料，全年人口數為2340萬200人，與2023年比減少2萬222人，平均每天增加426.85人；另外，2024年出生數為13萬4856人，死亡數為20萬2107人。



在出生數部分，近10年新生兒人數逐年降低，分別為2015年21萬3598人、2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人，2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。



2024年全年新生兒數13萬4856人，折合年粗出生率為千分之6.30，相較於2023年全年新生兒數13萬5571人，折合年粗出生率為千分之5.82，再減少715人，這也再創“內政部”統計以來，新生兒人數史上新低，龍年效應失靈。



在死亡數部分，去年全年死亡數為20萬2107人，折合年粗死亡率為千分之8.80，相較於2023年全年死亡數為20萬5368人，折合年粗死亡率為千分之7.90，減少3261人。



在人口遷入遷出部分，2024年12月遷入人口數為8萬6520人，較2024年11月增加3635人；遷出人口數為8萬4146人，較2024年11月增加4327人，2024年12月淨遷入人口數為2374人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為台中市1989人，其次為桃園市1645人，第三則為新北市927人。



出生人數減死亡人數後，可計算出“人口自然增加”，台灣2024年人口自然增加為負6萬7251人，若以遷入人數減遷出人數得出的“人口社會增加”計算，2024年為4萬7029人；將自然增加與社會增加後，總人口減少2萬222人。



另外，在結婚對數部分，2024年結婚對數為12萬3061對，折合年粗結婚率為千分之6.02，較2023年結婚對數為12萬5192對，減少2131對；2024年離婚對數為5萬3469對，折合年粗離婚率為千分之2.30。

