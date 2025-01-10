覆議憲訴法遭否決　綠轟“立院”淪民主煉獄

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月10日電(記者 俞敦平)“立法院”會今日下午針對“憲法訴訟法”修正案的覆議案進行表決，藍白合作成功否決覆議。民進黨團會後召開記者會，民進黨團幹事長吳思瑤痛批藍白多數壓制討論空間，“立法院”淪為少數黨的“民主煉獄”。她強調將持續透過“憲法”救濟程序捍衛民主秩序，並呼籲社會傾聽真相，支持民主精神。



“立法院”今日下午針對“行政院”提出的“憲法訴訟法”修正案覆議進行記名表決，最終以62票反對覆議對上51票贊成，覆議案未能通過。民進黨團於會後召開記者會，民進黨團幹事長吳思瑤出席，表達對覆議案遭到否決的遺憾與不滿。



吳思瑤指出，此次覆議案的處理不僅未邀請“行政院長”卓榮泰進行詢答，甚至在沒有充分討論的情況下直接表決，這是對民主程序的嚴重破壞。她批評，“立法院”如今彷彿成為“民主煉獄”，原本應該是多元聲音的場域，卻因多數黨壓制而剝奪了少數黨發言的權利。



吳思瑤表示，這是“立法院”職權行使法實施以來，唯一一例未邀請“行政院長”進行詢答的覆議案，對於“行政院長”提出報告的權利與義務構成侵害。她認為，此次處理方式讓“違憲”成為常態，惡例成為慣例”，並形容這是“國會”歷史上重要的一筆汙點。



最後，吳思瑤不忘開酸“立法院長”韓國瑜，她形容目前“立法院”的新三大“特色”為“加高的圍牆、不敢使用的保溫杯，以及佩戴密錄器的警察”，諷刺“立院”的荒謬現狀，並強調民進黨團將持續發聲，努力贏得社會支持，即使在表決中失利，也不放棄爭取民心與論述的勝利。

