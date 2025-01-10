率團訪陸被處置　饒慶鈴：為農民概括承受

饒慶鈴4日至9日率團訪大陸期間，4日在北京會晤宋濤。（饒慶鈴臉書） 中評社台北1月10日電／中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前率團赴大陸，未事先報備4日與中國大陸國台辦主任宋濤的會晤。陸委會9日表示會做出適當處置。饒慶鈴10日受訪表示，對於一位捨不的農民水果無法外銷的縣長，她做所有的事情會全都概括承受。



根據台媒報導，饒慶鈴10日上午出席台東市雲南路通車典禮，會後媒體詢問見宋濤未報備一事。饒慶鈴強調，“我事先也不知道，落地才知道，看陸委會的新聞稿國台辦在釣魚台宴客，至於宴請誰，新聞稿中並沒有說”。如果中央先通知宋濤要會見她，就應該告訴她，才好改行程。



饒慶鈴4日至9日率團訪大陸期間，4日在北京會晤宋濤。饒慶鈴出發前說明，此行為行銷農產品，與瞭解釋迦銷售通路有無需要加強為主軸。



陸委會副主委梁文傑9日表示，將於查證後做出適當處理。饒慶鈴強調，她只能概括承受，對於一位捨不的農民水果無法外銷的縣長，她做所有的事情會全都概括承受。



饒慶鈴指出，這次的行程很努力的替農民爭取輸陸農產品關稅調降，及擴大在中國大陸銷售點，但目前尚未得到回應。另外關於旅遊區塊也極力爭取，台東很希望能有這機會來進行城市旅遊。