郭智輝：特朗普關稅對台灣影響不大

台“經濟部長”郭智輝記者會後被大批媒體包圍追訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）美國候任總統特朗普將於20日上任，台“經濟部長”郭智輝10日表示，其實台積電等半導體產業在美國設廠，不是被美國要求而去而已，而是市場就在美國。現年78歲的特朗普是很優秀的領袖，他很理解特朗普想回到偉大復興的時代。特朗普的關稅政策對台影響不大，台灣產業已受全球信賴。



郭智輝10日下午在“經濟部”主持年終記者會，出席者包括“經濟部”政務次長何晉滄、江文若、常務次長連錦滄、中油執行長林珂如、台電副總蔡志孟等。



郭智輝說，台灣的半導體等產業不是被美國要求去的，而是市場就在美國。國際投資要思考當地市場、可買到當地比較便宜材料。



郭智輝說，特朗普是優秀的領袖，想讓美國再次偉大復興。1980年代是美國最強盛的時代，那時美國的科技、汽車、建築、太空都強盛。不過，他去年1月去美國時，吃一顆滷蛋竟要5塊美金，台灣的滷蛋若賣20元已被很多人嫌貴。



他說，特朗普若也要對台灣課10%關稅，影響不大，倒是對中國大陸要課60%，墨西哥、加拿大被課更高，“經濟部”關心的是對當地台商的照顧，比如若在大陸生產的台商要把商品賣給美國，“經濟部”就會問台商能否承擔美國課的高關稅？若美國吸引廠商進駐美國，可能會接受到比較大的改變，比如ICT產業、汽車零組件等，雖說特朗普嘴上說對電動車不是那麼支持，但特朗普的政府效率部長伊隆‧馬斯克（Elon Musk）就是專門做電動車，不過馬斯克最近更喜歡談的是機器人。



郭智輝說，特朗普推石化產業，有利於台灣中下游業者取得原料，促使台灣增加關鍵技術在地化、產業機會，國際石化能源價格，因美國增產也能下降、減少通膨，對台灣經貿利多。特朗普做完4年，還是會回到全球共識淨零碳排，這也是聯合國共識，大家會朝這方向走，台灣在世界是一流。

