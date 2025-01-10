菲日種電論爭議　郭智輝：可行、繼續評估

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）台灣“經濟部長”郭智輝去年提出在菲律賓、日本設置綠電廠，透過海底電纜或船運將綠電運回台灣，引發爭議。郭智輝10日仍強調，整個計劃應是可行的，還在整體風險評估。



郭智輝在年終記者會也提到說，“經濟部”去年6月成立服務投資小組，希望引進一些國際名品、高星級飯店、渡假村，但他可在這偷偷講，會有養生、健康調理相關的特色產業，現在因有些簽了合作備忘錄，還不能公開。另外台灣也有在日本、韓國、泰國推台灣特色美食，就看台灣如何定位，台灣的刈包、牛肉麵、雞排麵、麵包、麻油雞、滷肉飯都很優秀，“經濟部”會幫助廠商在海外克服困難。最後許多媒體關心水價，郭智輝說，“行政院長”卓榮泰有交代水價方案，“經濟部”3月內會提出來。



郭智輝10日下午在“經濟部”主持年終記者會，出席者包括“經濟部”政務次長何晉滄、江文若、常務次長連錦滄、中油執行長林珂如、台電副總蔡志孟等。



郭智輝去年曾拋出海外種電計劃，一度引發軒然大波，更遭“立委”質疑雲豹能源已插旗，郭智輝因此曾道歉說“有時忘記自己不是董事長了”，並稱發想階段。媒體再問，郭智輝會繼續推動嗎？有研討成果了嗎？



郭智輝表示，菲律賓有非常大的土地，比如呂宋島，但呂宋島北邊常因颱風經過，產業很少，台灣去菲律賓，可先把基礎建設電力發展起來，都緊鑼密鼓在計劃中，都在規劃中。他重申現在整個計劃與計算，應該是可行，還在整體評估，有加上風險評估。



郭智輝提到“經濟部”展望的政策，將在更多民主國家布局產業，今年重點有四國，包括美國、德國、日本、菲律賓，將帶領廠商走向經濟日不落國，境外關內政策是以大帶小，協助廠商群聚布局，海外盡量以產業園區為主，不會是台灣製造園區，而是產業園區。優先是半導體供應鏈，再一步步將產業園區擴大。



他說，去年在捷克有揭牌，會服務中歐、東歐地區，他上個月也去了歐盟談了很好的方向，可提供服務給歐盟27國。日本方面一定會簽一個保護台商在日本落地的條件，會成立官方色彩的辦公室，日本有無人機市場，但卻無法大量生產，台灣與日本可共同合作。台灣與美國也會簽署合作備忘錄，甚至可在美國發展航天產業相關、對接。



郭智輝說，在日本成立的辦公室初期在熊本，但應會設在福岡，現在還沒確定，要考慮工期，但應會以福岡做服務中心，要與日本對口去談，會一起合作，台灣會與代表日本官方的民間單位合作。



媒體問，台灣會與國外簽訂FTA自由貿易協定？郭智輝說，“政院”有談判辦公室，由“政委”楊珍妮負責，會有專業的談判人才訓練，“經濟部國貿署”也會有相關人才課程，其實新擔任“經濟部”政次的江文若也有談判經驗，談判是高的藝術。有些FTA的事情，不能在這裡報告，“經濟部”有方法，要簽當然是非常困難，但都希望得到FTA同樣的效果。

