中評關注：推大罷免成綠縣市長選舉前哨戰

陳亭妃、林俊憲角逐民進黨台南市長提名，他們對罷免案有各自解釋。（照片：府方資料照） 中評社台北1月11日電（記者 黃筱筠）賴清德日前在中常會強調還有其他“憲政”救濟可運用，被認為是替民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提出的“雙罷免”踩煞車。但賴子弟兵林俊憲卻講大白話，認為罷免一定要遍地開花，有意競爭台南市的綠委陳亭妃也喊話，一定身先士卒。賴中常會談話被外界認為對罷免踩煞車，但實情恐怕不是這樣，綠營很可能暗助民間社團推動罷免。罷免也已淪為綠營縣市首長選舉的前哨戰。



柯建銘喊出改選“立法院正副院長”與罷免國民黨41席區域“立委”“雙罷”後，引發外界討論。賴清德在中常會除了感謝柯建銘領導黨團的辛勞，也說立法議事程序外尚有其他救濟途徑可行，對民團自主發起的行動予以尊重；加上黨秘書長林右昌明確表示，民進黨不會推動大罷免。兩人言論被解讀是幫忙緩頰“踩煞車”。



但賴清德子弟兵、爭參選台南市長的林俊憲卻在臉書上提到，罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個“軟柿子”，反而更像報復；陳亭妃也趕緊發文說，台灣歷經幾場罷免活動，都是由公民團體所發起，政黨僅僅只是輔助的角色，從來都不是主角。但如果罷免是台灣人民的共識，那麼她一定身先士卒，跟台灣人站在一起。



兩人發言是在為台南市長初選競爭。目前國民黨在台南並未有區域“立委”，全部都是民進黨“立委”，到底兩人喊罷免是要罷免誰？若國民黨想在台南罷免民進黨“立委”恐怕也難。因此，林俊憲與陳亭妃喊出願意與民眾站在一起挺罷免，除了初選互相喊話以外，也是在激化藍綠對立，希望藉此一路拉抬兩人到台南市長初選以及之後選舉。



以藍綠各縣市狀況來看，台南市、高雄市、嘉義縣等是綠營執政縣市，激化藍綠對立有助於民進黨繼續執政。而相對北部地區，民進黨則比較不願意激化藍綠，期待爭取中間選民支持，例如林右昌會這樣談話，除了切割民間團體發起罷免非民進黨主導外，林右昌想爭取新北市長黨內提名，激化藍綠對立對民進黨在新北市選舉並不利。



另一個例子是民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤對於罷免態度也比較低調，除了她是被藍軍罷免的首要對象外，吳思瑤也被認為可能是爭取黨內台北市長選舉的人選之一。台北市長選舉，若激化藍綠對立，對民進黨也不利。



柯建銘提出大罷免後，賴子弟兵林俊憲發言，可視為賴清德的“心裡話”。而黨內是否支持大罷免，或是否公開力挺大罷免，除了個人是否被列為罷免對象之外，也是在為2026縣市首長選舉備戰。