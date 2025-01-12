仉桂美：民進黨操作“兩國論”增加台海風險

前“監察委員”仉桂美。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月12日電（記者 楊騰凱）台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並停止“大陸人民等同‘我國國民’”之解釋。前“監察委員”、開南大學法律系兼任副教授仉桂美向中評社表示，這有指涉大陸是另一個國家的問題，與“中華民國憲法”抵觸。台灣做這樣的挑戰會牽引大陸的動作，增加不可測的風險。



仉桂美表示，民進黨必須知道，台灣方面有《國安法》，大陸方面也有相關法規，台灣這邊在修法，大陸也同時在修法，很多事情都是相對應的，兩岸很多事情都是相互牽動的，台灣這邊作出挑戰，大陸那邊當然也會挑戰，不是衹有台灣有發牌權，發牌權大家都有，繼續這樣下去，受害的就是兩岸人民的正常交流。



仉桂美表示，如果一定要搞到劍拔弩張，將來會增加很多不可測風險，台灣防衛預算有在增加，這些動作的目的是什麼？台灣有本事開戰嗎？



前南投縣議員史雪燕為大陸配偶，台“內政部”去年12月以其“未依國籍法放棄其他國籍”為由，解除其議員職務。同時“內政部”也稱全台有5位陸配里長，均將依“國籍法”檢視其公職資格。“內政部”更宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別，按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。



仉桂美為政治大學政治學博士，曾任“中選會委員”、“監察委員”，也曾代表新黨參選“立法委員”、“國大代表”，現為開南大學法律系兼任副教授，專長包括《憲法》、行政法、地方政府與自治、人事行政、組織理論與行為等。

