薛憲徽：開放陸客是台灣旅宿業的共同心聲

台旅館商業同業公會全聯會副理事長、新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月14日電（記者 盧誠輝）台旅館商業同業公會全聯會副理事長、新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽接受中評社訪問表示，旅宿業者在疫後這幾年都非常努力在提升品質，大家早就準備好了，開放陸客是旅宿業者共同心聲，希望政治歸政治，經濟歸經濟，讓兩岸人民能透過旅遊多交流，和平共好。



薛憲徽，新竹交通大學土木工程博士，35年前從建築業起家，後來跨足租賃業、飯店業與餐飲業，現為台旅館商業同業公會全聯會副理事長、新竹市旅館商業同業公會理事長、達龍事業機構董事長。



薛憲徽指出，旅宿業者是沒有顏色的，歡迎四面八方的旅客都能來台灣玩，他相信兩岸人民彼此也是不分顏色的，只要你對人家好，人家也會對你好，而旅遊就是一種彼此交流的最好潤滑劑，兩岸唯有透過多交流溝通，才能讓彼此降低敵意，遠離戰爭，也衹有和平才能讓兩岸共好。



他強調，開放陸客是台旅宿業者的共同心聲，大家都準備好了，希望政治歸政治，經濟歸經濟。例如馬英九執政時期，來台旅遊的觀光客，陸客就幾乎占了一半，對旅宿業者的幫助真的很大，但現在則是台灣到大陸旅遊的人多，而陸客卻進不來，這不是大家所樂見的狀況。

