20藍委將出席111集會　綠創黨元老也來

民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂旁中山南路側封路舉辦“111釘孤枝”還我司法正義集會，而民眾黨準備的座椅，貼牌有藍綠等跨黨派人士將出席，包括民進黨創黨元老許國泰、林正傑、中國國民黨秘書長江俊霆、國民黨籍雲林縣長張麗善、彰化縣議長謝典霖等逾20位藍營人事出席。



從民眾黨在集會現場前排準備的座椅來看，民眾黨是傾全黨之力參與，包括柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、遭停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、民眾黨創黨元老蔡壁如、民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳、新竹市代理市長邱臣遠、長期挺柯網紅“館長”陳之漢等人。



出席名牌也有20位國民黨“立委”賴士葆、廖偉翔、張智倫、林沛祥、林德福、李彥秀、謝龍介、吳宗憲、羅智強、翁曉玲、徐巧芯、羅廷瑋、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、林倩綺、葉元之、牛煦庭、廖先翔、張嘉郡等人出席，無黨籍“立委”高金素梅也出席。其他出席的藍營人士也有馬英九基金會執行長蕭旭岑、彰化縣議長謝典霖、新黨主席吳成典。



另外，民間團體也有退休警察人員協會總會長耿繼文、兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明、政治受難人互助會蔡裕榮、藍天行動聯盟主席武之璋、勞動黨主席吳榮元等。

