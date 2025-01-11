民眾黨“釘孤枝”已萬人到場　全場高喊放人

民眾黨支持者發揮創意，將頭髪剃出“放人”字樣，表達不滿訴求。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂旁中山南路側封路舉辦“111釘孤枝”(閩南語:單挑)聲援。活動在下午2點開場，預估已湧進上萬人到場，全場高喊“放人！”、“Free KP！”，氣勢頗為驚人。



民眾黨支持者也紛紛發揮創意，自製許多手板標語，諷刺現在的“賴政府”如獨裁政府，“拒絕獨裁，人權還來”、“綠色恐怖，民主倒退”、“放人”等，表達不滿訴求。



台灣民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，中午12點開始有公民肥皂箱提供民眾發聲怒吼及行動劇演出、下午2點活動正式開始，將有跨黨派人士宣講、中國國民黨籍“立委”、民眾黨籍“立委”接連宣講，預訂下午5點半活動結束。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見，柯文哲委任律師團10日已遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告。

