5萬群眾挺民眾黨　朱立倫派子弟兵來贊聲

民眾黨舉辦“111釘孤枝”活動，代理主席黃國昌向出席的國民黨副秘書長江俊霆致意。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂旁舉辦“111釘孤枝”聲援。中國國民黨主席朱立倫第一時間就發臉書聲援，他個人雖沒出席，但指派子弟兵包括黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤和黨發言人楊智伃等人為民眾黨贊聲。



今天台北雖然衹有10度，卻不影響現場群眾的熱情，民眾黨下午3點半宣布有5萬人到場怒吼，國民黨中央與不少“立委”都前去聲援，壯大民眾黨聲勢。



楊智伃表示，今日他們代表國民黨來支持司法公正，這與國民黨主席朱立倫立場一致，希望檢調公平公正，要有具體事證，不能羅織罪名，為台灣人民聲張正義，期待司法未來不受政治力介入，更希望維持公平，代表所有在野力量聲援支持。



現任桃園市議員的凌濤則說，來參加遊行的，大家都是力挺司法正義，希望公平審判，任何個案或民眾黨前主席柯文哲的案子，都尊重各自面對司法的態度。朱立倫開綠燈就是希望過去情緒能放下，共同面對綠色獨裁霸道，現在不站出來，下一步可能任何人都會受到綠色獨裁欺壓。



凌濤提到，現在走很多行程，知道國民黨支持者還有些情緒，但已經翻頁了，過去的藍白紛爭跟情緒都應該放下，現在應該站在一起，面對司法爭議。若無藍白在“立院”合作，財劃法、產業的促進法不會這麼容易通過，這就是最重要的基調。