民進黨創黨元老發聲　許國泰嘆民進黨可悲

民進黨創黨元老許國泰。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援。年邁的民進黨創黨元老許國泰、林正杰都出席相挺。許國泰怒批，民進黨執政後不再是“民主國家”，可悲啊！林正杰更是火大開轟，當政府欺負老百姓到不可忍受的地步，大家就到地檢署放一把火燒掉！



民眾黨11日下午4點半宣布，“111釘孤枝”集會活動有逾8萬人出席怒吼，跨黨派意見領袖也有出席。許國泰是民進黨前主席許信良胞弟，曾任兩屆“立委”。他表示，台灣解嚴近30年，卻在民進黨執政後不再是“民主國家”，要對抗幕後黑手爭取司法正義，要靠在野人士的團結，在野人士若不夠團結，就會被執政黨欺負，戒嚴時期是這樣，解嚴後也這樣。



許國泰說，台灣人就是心太軟了，這種政權還有40%支持，可悲啊！他從30多歲參加反對運動至今已80歲，卻還沒看到真正的“民主國家”，可悲啊！若台灣是“民主國家”，就應該要無罪推定，抓人要抓到證據，檢方卻扣押4個月找不到金流，到底是柯文哲厲害？還是檢察官笨？還是柯文哲根本沒貪污？到底憑什麼押人？



現年73歲，曾任兩屆“立委”的林正杰指出，這附近他很熟悉，每一條路他過去都示威過，北檢他也佔領過，這就是黨外時期為什麼能爭取到民主政治，靠的就是不怕拼命的精神！他批評，審判很重要的重點是證據，傳聞、傳說不能當作證據，編故事造謠可以入人於罪嗎？僅憑傳聞證據抓人，這是無法無天，比過去的中國國民黨還要可惡。



林正杰高呼，當政府欺負老百姓到一個不能忍受的地步，大家就要站起來反抗，要反抗！要行使抵抗權！若檢察官最後交代不了，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉！這叫做革命、叫抵抗權，大家不能夠給民進黨欺負到這地步！



民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，中午12點開始有公民肥皂箱提供民眾發聲怒吼、下午2點活動正式開始，將有跨黨派人士宣講、中國國民黨籍“立委”、民眾黨籍“立委”接連宣講，預訂下午5點半活動結束。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見，柯文哲委任律師團10日已遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告。