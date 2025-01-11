統派揪團聲援民眾黨　抗議政治迫害

與會者喊口號反對綠色恐怖、反對綠色威權，捍衞司法正義。(中評社) 中評社台北1月11日電／台灣地區政治受難人互助會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、統一聯盟黨等多個團體動員近150名代表11日在司法節當天前往中正紀念堂廣場，聲援民眾黨舉辦的抗議台灣司法不公，捍衛司法正義集會活動，提出“譴責司法迫害，維護司法公正；堅持“憲法”原則，維護“一中”框架；捍衛民主，反對民進黨“台獨”法西斯；維護兩岸和平，保障民生發展”四點訴求，呼籲全社會正視民進黨政府的“綠色恐怖”破壞民主，政治凌駕司法、迫害民主人士及主張兩岸和平的人民自救運動。



兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元指出，民進黨政府以服務少數既得利益集團的權力野心，迫害遵循“憲法一中”原則、支持兩岸和平發展的民眾，試圖打壓在野異議人士進行赤裸裸的政治迫害。嚴重破壞了“憲法一中”所規範並賦予的民主制度核心價值，政治人權遭受“台獨”法西斯政權迫害，司法公義被政治霸凌，失去守護思想言論自由等基本民主人權的司法功能，司法節之際必須撥亂反正伸張司法正義，才能維護好民主政治的倫理價值，確保依“憲法一中”主張反“獨”促統的正當權利，與台灣廣大民眾團結起來，反對民進黨毀壞司法公義，反對民進黨將司法做為政治鬥爭工具，迫害任何要求社會改革、兩岸和平的合法民意。



統一聯盟黨戚嘉林主席表示，今天執政黨用司法進行政治追殺，違背整個社會的民意，今天可以這樣用司法迫害、違背司法正義，明天這個司法迫害就會危及到我們每一個人，跟我們每一個人息息相關。今天站出來就是捍衛自己的權益。我們不容許台灣的司法被這樣踐踏。執政黨打著民主的旗號，口口聲聲說是民主，但做的事情完全與民主相違背。尤其司法是體現民主的最後一道防線，今天可以這樣用司法迫害政治人物，明天也可以破壞各個政治團體，包括我們從事統運的人。因此我們必須站出來捍衛司法正義。



50年代白色恐怖口述歷史小組代表許孟祥表示，台灣過去經歷38年反共戒嚴期，執政者將司法做為政治工具，打壓主張社會改革、反對內戰與兩岸敵對的進步聲音。今天手握行政大權的民進黨，正在幹一模一樣的事，他們背棄了民主化運動的理念，站在人民的對立面，大開民主倒車，必然遭到人民自救的民意反噬。我們同民眾站在一起，堅決反對“綠色恐怖”、抗議民進黨司法迫害。這是處在台海兵凶戰危、綠色恐怖政治迫害危機時刻，台灣民眾自發的自救運動。



《觀察》雜誌發行人紀欣說，我們今天來是要抗議民進黨當局，利用司法檢調，打擊與他們有不同政治立場的任何人及任何團體。蔡英文2016年還會說，她會努力，讓沒有一個人必須為他們的認同道歉，而賴清德上台則說要“洗滌人心”。請問我們這些堅守“憲法一中”、兩岸是“一個國家兩個地區”的善良百姓，為什麼要跟著賴當局“違憲”違法，破壞兩岸關係，危害台灣民眾的福祉？對於所有不公不義的惡行，我們除了要大聲抗議外，也要發動人民團結自救運動。