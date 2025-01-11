蕭旭岑帶來馬心意　籲在野合作對抗綠色恐怖

馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援並致詞。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂旁舉辦“111釘孤枝”聲援。馬英九基金會執行長蕭旭岑特別到場聲援，他強調，要代表馬英九對民眾黨朋友致意，馬英九特別交代要向柯主席夫人陳佩琪致意，跟民眾黨代理主席黃國昌打氣。



蕭旭岑強調，今天來這邊不是為了柯文哲，不是為了民眾黨，也不是為了國民黨，是為了被綠色恐怖綁架沉淪的人權。他呼籲，在野黨一定要合作，對抗綠色恐怖。



台灣民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，截至下午5點宣告現場超過12萬人到場。活動過程中也有眾多跨黨派人士宣講、中國國民黨籍“立委”、民眾黨籍“立委”接連宣講。



蕭旭岑上台講話時受到現場的歡呼掌聲，他指出，柯文哲去年被羈押時，民眾黨號召的小草集會，他也有出席，過幾個月後，很遺憾情況沒改變，柯文哲個人清白，當然要自己爭取，但檢察官北檢辦案過程中，一定要押柯文哲，一再抗告，就是要羈押柯，連民進黨籍的“總統府資政”謝長廷、呂秀蓮都質疑證據薄弱。



蕭旭岑也提到，“百億賭王”PGTalk負責人林秉文棄保潛逃還發臉書，還嗆國民黨“立委”徐巧芯，但綠營沒人敢講話，這些都是司法雙標很多痛心例子。



蕭旭岑說，今天跟民眾黨朋友站在一起，去年他出來聲援司法臉書常被灌爆，還有人解除他好友，但他們不畏懼，支持民進黨朋友也應該來這邊聽聽大家的聲音，難道你們都贊成鄭文燦、林秉文、吳乃仁嗎？他很感概，柯文哲、黃國昌，民進黨過去大力推崇，曾幾何時現在被綠營網軍大力抨擊，就是因為站在民進黨的對立面，所以他呼籲，在野黨一定要合作，對抗綠色恐怖。