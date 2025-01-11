陳佩琪喊讓柯回家盡孝　台上台下哭成一團

柯文哲妻子陳佩琪在台上講話，滿臉淚水。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援。柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭大打悲情牌，控訴台北地檢署如蝗蟲過境搜索卻找不到金流證據，現場拉起布條哭喊“柯爸病危請讓阿北（指柯文哲）回家盡孝”，讓台下不少小草也不捨地拭淚。



民眾黨11日下午5點47分宣布，“111釘孤枝”集會活動有逾15萬人出席怒吼，柯文哲頻道線上也有15萬人。



神情哀淒的陳佩琪表示，今天天氣寒冷，卻有這麼多人為她的先生柯文哲遭受的司法待遇抱不平，她致上12萬分的謝意。她批評，8月30日檢方如蝗蟲過境到家裡翻箱倒櫃搜索，柯文哲被羈押4個月後，到底找到什麼？結論卻衹有“某時地”。媒體打了幾個月的冷錢包、比特幣、藏在化糞池，這些東西有什麼證據？起訴書那麼多頁，卻衹有編故事。



柯文哲胞妹柯美蘭哭著說，柯文哲絕對沒有貪污，北檢調查4個月，190頁起訴書中，11個起疑、68個可能、5個疑似，卻沒有一項真正金流，但卻硬要把柯文哲羈押，她的爸爸已經病危了，柯文哲卻根本沒辦法幫忙任何一件事。柯文哲願意以新台幣7千萬元交保、戴電子腳鐐、請辭黨主席，只是要看病危的爸爸卻還是有人認為柯文哲會逃亡，請問是要逃去哪？



柯美蘭質問，柯文哲的內心對父親有非常深的愧疚，雖然爸爸願意把孩子貢獻給台灣，但是司法人員公平嗎？公正嗎？內心沒有政治色彩嗎？



陳佩琪、柯美蘭拉起布條哭喊“柯爸病危請讓阿北回家盡孝”，悲傷氛圍立刻渲染全場，不少小草也跟著默默拭淚，台上台下哭成一團。最後，陳佩琪、柯美蘭數度鞠躬向支持者道謝。



台灣民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，中午12點開始有公民肥皂箱提供民眾發聲怒吼、下午2點活動正式開始，將有跨黨派人士宣講、中國國民黨籍“立委”、民眾黨籍“立委”接連宣講，活動下午5點半結束。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見，柯文哲委任律師團10日已遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告。

