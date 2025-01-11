19藍委現身力挺　民眾黨柯粉歡呼鼓掌

民眾黨11日舉辦“111釘孤枝”活動，19名藍委現身聲援，他們上台時受到現場小草的歡呼鼓掌。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂旁舉辦“111釘孤枝”聲援。國民黨共52席“立委”，今有19位現身會場，他們上台時受到現場民眾黨小草的歡呼鼓掌，感謝他們的情義相挺。



尤其是國民黨幾位平常戰力滿點的“立委”如謝龍介、吳宗憲、徐巧芯、翁曉玲和羅智強，以及無黨籍的原住民“立委”高金素梅，都受到更熱列的掌聲及歡呼表達歡迎。



民眾黨11日下午在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝還我司法正義”集會活動，截至下午5點47分宣告現場超過15萬人到場。國民黨除了主席朱立倫指派黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長兼桃園市議員凌濤、發言人楊智伃出席外，眾多國民黨“立委”也出席力挺，包括賴士葆、林沛祥、張智倫、林德福、謝龍介、吳宗憲、翁曉玲、徐巧芯、羅廷瑋、廖先翔、牛煦庭、羅智強、張嘉郡、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、林倩綺、葉元之、顏寬恒，以及無黨籍高金素梅委員等人。



謝龍介致詞時用閩南語慷慨激昂指出，一位獨裁者把司法當作工具，今天追殺阿北，明天就會追殺我！後日就會追殺你們！過去講民主是人民作主，今天變成民進黨作主，非常可惡！



謝龍介說，柯文哲被押4個月，他忍著不說案情，要等待起訴書，看有無讓柯文哲一槍斃命的證據，結果有找到錢嗎？現場大聲回應說沒有。他接著嗆，前桃園市長鄭文燦7年前收500萬，但說還人家了，後面檢察官還有去搜索，找到多少錢？678萬，之後把人放出來，起訴了500萬，那678萬跑去哪？怎麼不起訴？這就是司法不公的證據。



謝龍介用閩南語說，司法若不公平，人民就會“當狗爬”，大家勇敢站出來。他也提到，賴清德過去曾說用政治生命擔保因賤賣台糖土地遭判刑的前台糖董座吳乃仁清白，吳還欠公庫1億7千多萬，若是用對付柯文哲的手段，對付吳乃仁，錢早就討回來了。

