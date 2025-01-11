林正杰：檢察官若太可惡放把火燒地檢署

民進黨創黨元老林正杰上台痛批執政黨。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援。有“街頭小霸王”之稱的民進黨創黨元老林正杰上台時痛批，當政府欺負老百姓、橫柴入灶，大家要站起來反抗，要行使抵抗權；如果檢察官到最後交代不了、太可惡，“我們大家就到地檢署放一把火把地檢署給燒掉”，這叫做革命、抵抗權。



民眾黨11日下午5點47分宣布，“111釘孤枝”集會活動有逾15萬人出席怒吼。民進黨創黨元老、前“立委”許國泰、林正杰等人也出席。許國泰表示，台灣解嚴近30年，卻在民進黨執政後不再是“民主國家”，要對抗幕後黑手爭取司法正義，要靠在野人士的團結，在野人士若不夠團結，就會被執政黨欺負，戒嚴時期是這樣，解嚴後也這樣。



林正杰激動指出，這附近他很熟悉，每一條路他過去都示威過，北檢他也佔領過，這就是黨外時期為什麼能爭取到民主政治，靠的就是不怕拼命的精神！他批評，審判很重要的重點是證據，傳聞、傳說不能當作證據，編故事造謠可以入人於罪嗎？僅憑傳聞證據抓人，這是無法無天，比過去的中國國民黨還要可惡。



林正杰高呼，當政府欺負老百姓到一個不能忍受的地步，大家就要站起來反抗，要反抗！要行使抵抗權！若檢察官最後交代不了，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉！這叫做革命、叫抵抗權，大家不能夠給民進黨欺負到這地步！



現年73歲的林正杰表示，檢察官是屬於“法務部”底下的行政人員，跟警察、“調查局”是一樣的，不是法官。真正要做仲裁的是法官，在這一個檢察官代替“國家”來糾結犯罪的時候，應該是一個公平的攻防戰，現在檢察官卻可以把還沒有定罪的被告，羈押四個月，這樣怎麼攻防？



林正杰說，黨、媒、檢聯合，加上背後的大哥大，圍毆一個還沒有定罪的被告，這就是侵犯人權、司法迫害。尤其司法應靠證據說話，傳聞證據不能夠當成證據。