唯一出席藍縣長　張麗善：司法不容被踐踏

雲林縣長張麗善(右二)聲援民眾黨，她是唯一一位出席“111釘孤枝”活動的藍營縣市長。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨11日號召支持者到台北市中正紀念堂旁封路舉辦“111釘孤枝”，聲援遭羈押的民眾黨前主席柯文哲。中國國民黨籍雲林縣長張麗善特地出席力挺，她是唯一一位出席的藍營縣市首長。



張麗善表示，司法、民主不容被踐踏，所以不能保持沈默，要勇敢發聲，期待司法可以公平對待每個人民，期待司法毋枉毋縱，還給柯文哲清白。



柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，歷經二度交保後，再遭台北地方法院羈押禁見，民眾黨11日在自由廣場及中山南路側封路舉辦“111釘孤枝”聲援，現場主持人宣告有15萬人到場，現場高呼“司法不公，綠色威權！”、“賴清德放人！”等口號。



張麗善上台時受到現場群眾歡迎，其姪女、國民黨“立委”張嘉郡以及國民黨新北“立委”葉元之等人也陪同。



張麗善說，2005年她成立日頭花姐妹會，到現在已經要20年了，今天花花、草草站在這裡，為了司法正義，為了民主正義要公平對待。她接著分享德國牧師尼莫勒《當納粹逮捕共產黨人的時候》的詩，“當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，我又不是共產黨人；當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我又不是社民黨人；當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，我又不是工會人員；當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了”。張麗善強調，所以今天大家一定要站出來。



張麗善指出，2022年她競選縣長連任時，有“調查局”人員指出，她教唆在押被告作偽證，還好有人錄音，才可以揭露弊端，才可以倖免當時的災難，但是除了她以外，還是有很多受到羅織罪名，這就是為什麼今天有不分黨派的人都挺身而出。