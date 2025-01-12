15萬人集結！黃國昌向賴體制宣戰

黃國昌一度將群眾引到中山南路、愛國西路口，讓現場氣氛劍拔弩張。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援，民眾黨於下午5點47分宣布有15萬人現場參與，線上直播也有15萬人同步收看。民眾黨代理主席黃國昌也宣告，今天就是向賴清德威權獨裁體制宣戰的時刻！激起現場群眾激情。



黃國昌演說結束後一度將群眾引到中山南路、愛國西路口，並說，後面的人越來越多，現場警察這點人數，不可能阻擋我們走過去。立刻讓氣氛劍拔弩張，接著黃國昌更撂話，民眾黨是講道理的政黨，但不要以為好欺負，我們該衝的時候就會衝！而現場民眾則群情激憤地高呼“賴清德下台”！



不過，黃國昌話鋒一轉地說，今天沒有要讓警察為難，指揮官可以向賴清德報告，“人沒有要衝過去官邸，但大家都叫你下台”。下次賴清德沒有給人民一個清楚的交代，我們就衝過去！黃國昌接著帶領民眾唱柯文哲2024大選競選歌曲“穩穩地走”，才讓現場氣氛輕鬆下來，隨後就請民眾回家時注意安全，整場集會活動才平安落幕。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見，柯文哲委任律師團10日已遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告。

