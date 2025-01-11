“釘孤枝”15萬人到場　管中閔發文關注

民眾黨11日號召支持者上街“釘孤枝”，前台大校長管中閔也在臉書發文表示看法。(照:管中閔臉書) 中評社台北1月11日電／因前主席柯文哲近期遭到羈押禁見，民眾黨怒批司法雙標、偵查大公開，今天號召民眾上街“釘孤枝”(閩南語：單挑)，下午近6點時，主辦方喊出人數破15萬人。前台大校長管中閔稍早也在臉書發12字表態，強調“司法要有脊梁，不為權勢附庸”，立即引發大量網友關注。



民眾黨11日號召支持者上街“釘孤枝”，現場群眾高喊：“還我司法正義，拒絕綠色威權”。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪、柯文哲胞妹柯美蘭稍早上於台上二次鞠躬，表示替柯文哲致上12萬分的謝意。並舉起“柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝”大布條。



跨黨派意見領袖也有出席釘孤枝活動，但綠營人士並不多，民進黨創黨元老許國泰、林正杰等人、19名國民黨籍“立委”、無黨籍“立委”高金素梅及國民黨籍雲林縣長張麗善紛紛上台現身力挺，現場有許多人高舉“還我自由”、“司法雙標 人心難安”、“不公審判 民意難安”、“公平審判 還民真相”的標語。



管中閔今天也在下午5點發文，稱1月11日的期待，司法要有脊梁，不為權勢附庸。短短一個小時左右的時間，就有2479人按讚，61則留言及50次分享。



網友表示，“感謝校長正義發聲”、“捍衛司法正義，對抗威權政權！”、“管校長，對台灣的司法機關您真的還懷抱著希望嗎？”、“管爺好樣的”、“司法要加油，要有風骨，為未來樹立榜樣 !”。