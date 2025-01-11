15萬小草集結畫面曝光　黃國昌撂重話

民眾黨舉辦111釘孤枝”集會，有15萬人參加。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月，並遭羈押禁見，民眾黨11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援，並宣布有15萬人現場力挺。民眾黨也公布在制高點大樓拍攝的照片，顯示人潮擠滿牌樓外廣場，就連中山南路也擠滿密密麻麻的人群，數量非常驚人。



民眾黨代理主席黃國昌也宣告，今天就是向賴清德威權獨裁體制宣戰的時刻！激起現場群眾激情。黃國昌更撂話，民眾黨是講道理的政黨，但不要以為好欺負，我們該衝的時候就會衝！下次賴清德沒有給人民一個清楚的交代，我們就衝過去！



黃國昌在演說結束後，一度帶領激情群眾聚集在中山南路、愛國東路路口，距離“總統”官邸不到400公尺，所幸最後和平落幕。不過，這也是黃國昌第二度集會活動脫稿演出，讓執勤警方非常緊張，第一次是去年12月7日的“反霸凌、要立法”遊行，黃國昌率民眾走出警方規劃的集會遊行區，欲直衝“總統府”遞陳情書。



另外，柯文哲在去年12月26日的羈押庭，民眾黨發出“小草號召令”到北檢外靜坐等候，但警方一度攔阻民眾走到北檢外，黃國昌火冒三丈地衝警方防線，與警方發生肢體推擠衝突，護小草進來靜坐。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見，柯文哲委任律師團10日已遞狀提出對其羈押禁見裁定抗告。

