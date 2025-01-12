中評關注：藍白合氛圍更確立　綠會很難過

眾藍委上台宣講受到小草的歡呼支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨11日號召支持者到台北市中正紀念堂旁封路舉辦“111釘孤枝”(閩南語：單挑)，聲援遭羈押的民眾黨前主席柯文哲，現場喊出超過15萬人到場，眾人齊喊“賴清德放人！”，聲量頗為震撼，顯見小草們（民眾黨支持者簡稱）對民進黨的深惡痛絕已到了頂點。



由於這場活動獲得不少藍營人士現身支持，而到場的19位中國國民黨“立委”和黨籍雲林縣長張麗善等人，都受到小草們的熱烈歡呼及不吝嗇的掌聲，從現場的氛圍看來，接下來可以確立的是，在野陣營藍白的合作將更緊密，這對少數執政的民進黨和賴清德來說，就會是一個極壞的消息，接下來在政策各方面的推動上將更難過。



藍白陣營由於2024大選的合作破局，雙邊支持者一度如同水火，彼此對罵激烈程度可能比對付綠營時還兇。但從過去這段時間“立法院”內藍白連續聯手推動多項重大法案，包括一開始的“國會”改革五法，到最近的“憲法”訴訟法修正及財劃法等等，都讓“立院”席次為少數的民進黨吃盡苦頭。



而柯文哲落難後，國民黨內除了少數個人追打外，整體上下都維持不落井下石，且聲援司法該公平對待柯的立場，一定程度維繫了藍白繼續合作的基礎。在柯沒有一刀斃命的收賄金流但仍遭起訴，二度交保還被檢方抗告成功最終再遭羈押後，讓藍營有了唇亡齒寒的危機感，所以轉為明確表態聲援力挺民眾黨。



對照去年九月民眾黨力挺柯文哲的集會抗議活動，僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場，11日的活動，國民黨主席朱立倫第一時間發臉書聲援，指派核心的黨務幹部到場致意，19位藍委也現身力挺上台宣講，替柯文哲抱不平，再加上黨籍的雲林縣長張麗善的出席，雪中送炭確實會讓民眾黨及支持者有感、點滴在心。

