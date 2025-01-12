15萬小草夯實白營底氣　但仍有隱憂

後柯文哲時代的民眾黨，幾乎已底定是黃國昌接班了。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨為了聲援前主席柯文哲，11日在台北市中正紀念堂舉辦“111釘孤枝”聲援，宣稱有15萬人到場力挺。除了代表白營仍有十足底氣對綠營叫板外，也代表“後柯文哲時代”幾乎已是代理主席黃國昌的天下，藍營不少政治人物出席，也將塑造未來選舉更深一層的藍白合作更高可能性，但白營內部分裂隱憂仍存。



柯文哲1日請辭黨主席後仍遭羈押，外界原本掀起“小草退黨潮”的討論，若成真代表柯文哲連一線生機都沒有，但“111釘孤枝”有15萬人集結對“賴政府”怒吼出抗議的聲音，彷彿寒流低溫根本不存在，甚至是現場入黨區也一路從上午10點半忙到晚上7點多，這些現象代表不少人忍耐了4個月後，看到北檢起訴書非常失望，柯文哲官司引發的政治現象或成其生機，而這股民怨也將由“賴政府”承擔。



北檢處理柯文哲案，處處引發司法不公的質疑，特別是放任檢方向親綠媒體屢屢爆料，以三分真、七分假的方式要鬥臭柯文哲，就連民進黨創黨元老許國泰、林正杰都看不下去，跳出來高分貝批評民進黨政府。



柯文哲自從8月開始陷入政治獻金爭議、京華城圖利案官司後，民眾黨多次舉辦集會活動聲援，其中人數最多的一次是民眾黨9月8日在“立法院”外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”，民眾黨稱有2萬人到場，而此次“111釘孤枝”集會活動人潮湧現15萬人，代表白營底氣仍足，但能否擴及中間選民認同，進而反映在民調支持度上，仍有待觀察。



但可以確定的是，民眾黨從柯文哲一人政黨開始，死忠柯粉在“放人”的大旗下，願意跟著黃國昌衝鋒陷陣，在集會活動尾聲，黃國昌號召還有餘力的人集結在距離官邸400公尺的中山南路、愛國東路口，鋼鐵小草一呼百應、熱情奔放，幾乎只要黃國昌一喊衝，激烈街頭運動將一發不可收拾。這代表黃國昌叫得動死忠柯粉，而黃國昌若有意參選2月的民眾黨主席補選，幾乎底定成為白營接班人。



民眾黨看似利好、利多，但也存在一分裂隱憂，民眾黨創黨元老蔡壁如日前已喊出“雙手雙腳支持黃國昌”，但蔡壁如今天到集會活動現場，僅被安排坐在台下，民眾黨並未安排蔡壁如上台演說，甚至是最後一眾黨公職上台鞠躬致謝的環節也缺少蔡壁如，這是多大的冷落？會多傷蔡壁如的心？足見後柯文哲時代的民眾黨內互鬥遠遠還未結束，勢將成為民眾黨未來發展的隱憂。