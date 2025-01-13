黃紹天談台軍校“去中化” 歷史不可以否認

桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月13日電（記者 盧誠輝）台灣各軍校通識教育將刪除“中國現代史”課程引發關注。桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天接受中評社訪問表示，軍校“去中化”是個假議題，因為兩岸同文同種、血脈相承，有共同的祖先，不是說不承認就可以否定這段歷史，他相信任誰都無法切割，大家流的都是中國人血，兩岸同文同種、血脈相承，有共同的祖先，這不是說不承認就可以否定這段歷史。



台“國防部”日前證實，軍事院校將調整通識課程，刪除“中國現代史”，改為“世界歷史”，另縮減國文含《孫子兵法》、英文課程各兩學分，用來新設“近代思想”與“人權與民主發展”課程；對於此項措施是否為“國安會”要求，或是配合“行政院”“國家轉型正義教育行動綱領”，“國防部”並未多做說明。



黃紹天指出，他上周才剛去雲南玩了8天回來，還特別去了一趟麗江市的抗戰陣亡將士紀念碑向烈士致敬，對日抗戰就是個史實，任誰都無法切割。所以軍校“去中化”根本是個假議題，他相信每個人心中自有一把尺，因為兩岸同文同種、血脈相承，有共同的祖先，這不是說不承認就可以否定這段歷史。



他說，軍校生當然可以學習“世界歷史”，但若因此就把“中國現代史”刪除並不妥，因為“中國現代史”能呈現兩岸過去血脈相承的歷史，未來軍校生若不知道這段歷史，他實在無法想像會有什麼後果？因為身為中華民族的一份子，大家流的都是中國人的血，這點任誰都無法切割。

