林岱樺若拉幫結派　新系有壓力須整合

綠委林岱樺11日與湧言會的議員林智鴻、張漢忠、黃飛鳳在鳳山果菜市場拜票。（林岱樺服務處提供） 中評社高雄1月13日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，民進黨內高雄市長初選五搶一，競爭激烈，目前綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態投入初選。屬於“正國會”的林岱樺近期與湧言會議員跑行程引起聯想，之後若拉幫結派態勢更明顯，新潮流人選賴瑞隆、許智傑、邱議瑩可能面臨加速整合的壓力。



農曆新年即將到來，許多民意代表開始趁著過年前夕走訪基層提早拜早年。爭取高雄市長初選的“正國會”綠委林岱樺11日到鳳山果菜市場拜票，陪同掃街的是湧言會的民進黨籍高雄市議員林智鴻、張漢忠、黃飛鳳等3人，4人同體掃街意外引發聯想，也顯示“正國會”與湧言會關係不錯。



其他爭取初選的綠委也動作頻頻。親新系的綠委邱議瑩12日也邀請，身兼中華職棒大聯盟會長的新系綠委蔡其昌在高雄在中央公園舉辦春聯簽名會，送目前很夯的“台灣尚勇”春聯，吸引不少人到場排隊索取，活動也有菊系的綠委李柏毅、湧言會綠委黃捷、菊系的民進黨籍高雄市議員何權峰到場。



新系賴瑞隆8日在台北舉行記者會公布形象主視覺，主打“信賴高雄、邁向新局”口號，11日又發布短影音，以“信賴高雄邁向新局Nvidia、AMD都看好的亞洲新灣區”為題強調爭取亞灣成為AI發展重鎮，動作相當多。新系許智傑11日在臉書貼文宣布成功爭取星宇航班到高雄，10日也與陳其邁合體穿恐龍裝宣傳高雄馬拉松。至於菊系許銘春去年受到“勞動部”霸凌案延燒後，目前幾乎沒有對外公開行程，臉書也已兩個月沒有更新。



由於爭取初選的綠委中，僅林岱樺是“正國會”，其他人均為新系。加上去年親新系的邱議瑩就曾在公開說過若林岱樺出線，其他人會結合起來推一人去跟林岱樺PK民調。因此初選大約分成“正國會”與新系，兩邊陣營互相對抗。



民進黨在高雄市議會議員席次，新潮流、湧言會勢均力敵，“正國會”是少數。湧言會沒有推出市長人選，與林岱樺站在一起並不尷尬。但新系陣營的3位綠委人選同時也在彼此競爭，新系議員選邊站反而尷尬。不過若未來林岱樺跑行程拉幫結派態勢明顯，新系應該會更有壓力，勢必就得加速整合。

