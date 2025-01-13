李貞秀：民進黨別小看在台灣30幾萬名陸配

民眾黨籍陸配李貞秀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）“內政部”日前指5名里長具中國大陸籍，要求按“國籍法”辦理，遭質疑搞“兩國論”。台灣民眾黨籍、陸配李貞秀接受中評社訪問表示，民進黨是在台灣內部搞清算、鬥爭基層里長，也是在與超過30萬名陸配作對。這不僅造成兩岸不和平，賴政府若只為選票刻意操作“抗中保台”，只會讓民意更加離心離德。



李貞秀表示，“內政部”可恥到連里長都對付，民進黨做法是司馬昭之心、路人皆知，就是為選舉想操作抗中保台。5名里長完全沒有“國安”疑慮，卻要被算帳、解職，完全在內部找敵人。民進黨也不重視陸配，包括陸委會主委邱垂正曾針對她名列不分區“立委”稱“擔任公職人員必須放棄‘其他國家國籍’，不管這個‘國家’是否被‘中華民國’承認”，“請搞清楚台灣有逾30萬陸配，早就在台灣孕育下一代、有投票權，為何還要分化陸配、視為‘外國人’？”



李貞秀，出生於湖南省衡南縣，陸配“5寶媽”。民眾黨籍第11屆不分區“立委”提名人。亞東技術學院電機工程系副學士，歷任OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟創始會員、新竹創新創業協會ESG永續發展委員會主委、星和利股份有限公司創辦人、竹北市長競辦主委、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌辦公室助理等。



李貞秀表示，“中華民國”是移民“國家”，各族群先來後到，原住民更是最早到，但前陣子民進黨連對原住民禁伐補償相關權益，都不維護，對新住民、陸配又鬥爭，完全是缺乏自信的行為。她嫁來台灣已超過30年，在這裡生兒育女，陸配對台灣這塊土地的愛不會少，她不可能再花30年去大陸或到另一個國家適應。現在她偶爾返陸，也只是被當作客人或台灣人。



李貞秀向中評社說，民進黨在台灣內部找敵人、清算鬥爭，不得民心，且違反人權，包括對民眾黨前主席柯文哲的司法人權也是，民眾已無法容忍民進黨，未來會用選票呈顯給民進黨看。奉勸民進黨別小看在台灣30幾萬名陸配，陸配在台灣是非常大的族群，還有其他新住民，她們在台灣也已有下一代，都有投票權，請別不重視。



她還說，陸委會更想打擊她的參政權，跳過“中選會”、兩岸人民關係條例，在這條例下她是有合法的參政權，可是民進黨卻用政治手段打擊異己，非常可笑、荒謬。