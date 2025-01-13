水雲翔：民進黨當家鬧事提罷免 藍一定反制

國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘拋出大罷免中國國民黨籍“立委”，國民黨反制點名優先針對罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸等。國民黨組發會社會部主任水雲翔接受中評社訪問表示，民進黨當家還鬧事，國民黨採取“我不犯人、人不犯我”，備戰不求戰，只要民進黨或側翼發動罷免，國民黨就會反擊發動罷免。



公民團體已在雙北等地發動針對區域藍委的第一階段連署罷免蒐集，但依照《公職人員選舉罷免法》規定，“立委”要就職滿一年才能發動罷免，意即今年2月1日開始。



水雲翔表示，第一階段罷免連署門檻很低、一定會過，他要強調，從去年民進黨與側翼針對國民黨籍基隆市長謝國樑的罷免案，就非常清楚，當然就是民進黨及其側翼所發動，國民黨都理解，就算民進黨撇說是所謂公民團體、青鳥，但藍軍的社會團體也不會諒解，會希望反制罷免區域綠委。2月1日才能對本屆“立委”罷免連署，國民黨不違法，但執政的民進黨政府如果違法，那就看著辦。



水雲翔，淡江大學大陸研究所碩士，基層黨工出身，歷任國民黨新北市黨部書記長、新竹市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣黨部主委，組織動員經驗深厚。



水雲翔說，國民黨主席朱立倫已在8日的中常會提到，民進黨當家鬧事，國民黨其實非常不希望有大罷免潮產生。可是民進黨、柯建銘等人卻想這麼做。國民黨秉持“人不犯我、我不犯人”，備戰不求戰，蛇年新希望是想要台灣平安，大家好好拚“福國利民”的法案，可是民進黨若想發動罷免，那國民黨一定反制也發動。



水雲翔向中評社說，他12日早上才到板橋看到，已有攤位發動罷免藍委葉元之，晚間到大直也看到所謂“港湖除秀”要罷免藍委李彥秀。若民進黨與側翼一定要發動罷免，那也會反制罷免區域綠委張宏陸等。

