柯建銘再嗆罷韓國瑜　要參加韓告別演說

柯建銘（左)。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）“立法院”10日否決“行政院”提出之《“憲法”訴訟法》覆議案，“立法院”預計13日將覆議案咨文送交“行政院”、“總統府”，賴清德最遲應在23日公布，新法最晚25日生效。民進黨“立院”黨團總召柯建銘13日強調，會按照程序提出“釋憲”與暫時處分，但最重要的是一定要罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，就算現狀罷不了，也會持續提倡，並嗆“我會參加韓國瑜離開“立院”的告別演說！”



民進黨為讓《憲訴法》新法無法上路，“行政院”目前研議3種救濟途徑，一、法案公布未生效期間，提出民事、刑事訴訟時常有的“預防性權利救濟”；二、“行政院長”副署後、“總統”公布後，但法案還未生效的3天內，循“釋憲”途徑並聲請暫時處分；三、法案生效後再走“釋憲”、聲請暫時處分。不過，最後一步會因為新的《憲訴法》生效，大法官審案人數未達門檻而無法運作。



民進黨“立法院”黨團13日舉行“這樣的院長可以不下台？可以不罷免嗎？”記者會，與會的有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



柯建銘表示，民進黨團絕對遵守“憲法”，面對“政院”覆議、賴清德公告，民進黨團會提出暫時處分、“釋憲”。韓國瑜想透過媒體放話，不該躲起來，要講清楚。目前《憲訴法》依“立委”現有總額3分之1以上之聲請“釋憲”，民進黨團要把“釋憲”門檻要降低到4分之1“立委”同意即可“釋憲”，還有“立委”不能當大法官，所以中時、聯合炒作問題並不存在，國民黨有膽就叫國民黨籍前大法官蘇永清、前政務顧問陳長文來跟他辯論，別派媒體。

