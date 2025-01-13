趙天麟復出目標議長？子弟兵：扮演協助者

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月13日電（記者 蔣繼平）有媒體爆料湧言會要角、前綠委趙天麟可能復出參選高雄市議員、再拚高雄市議長，由於可能牽動綠營市長初選布局，引起地方熱議。趙天麟子弟兵、民進黨籍高雄市議員林智鴻接受中評社訪問表示，趙現在比較鍾情於馬拉松，因為還有政治能量，未來應該會扮演協助的角色，林的回答並未直接否認。至於市長初選就回歸黨內民主機制與良性競爭，因為高雄派最大，還是要經過全民調，湧言會未有明確說要支持誰。



民進黨前“立委”趙天麟2023年因為捲入桃色風波，毅然退出“立委”選舉，也中斷高雄市長之路。據悉，趙天麟有意參選市議員，以搶議長作為重回政壇跳版，引發外界議論。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，民進黨內高雄市長初選五搶一，競爭激烈，目前綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態投入初選。屬於“正國會”的林岱樺近期與湧言會議員跑行程引起聯想。



此外，有媒體爆料高雄地方政壇近日盛傳湧言會要角、前綠委趙天麟可能復出參選高雄市議員、再拚高市議長。由於可能牽動民進黨高雄市長初選布局，高雄政界議論紛紛。趙天麟前年因爆出與陸籍女子有婚外情，放棄“立委”連任，暫別政壇後，去年接任台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛材料一席獨立董事。



林智鴻13日受訪指出，這是不成熟的資訊，也都沒有提到其他很具體計劃。以他所知道的是趙天麟仍有政治能量，未來市長選舉到底是誰接棒、議員選舉等，趙天麟有人脈在，會扮演協助的角色。

