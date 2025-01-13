綠批111遊行挺貪腐　黃國昌秀肌肉

左起綠委吳思瑤、柯建銘、蔡易餘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨代理主席黃國昌11日號召支持者“小草”，並邀到國民黨等11日上街遊行，抗議司法不公。民進黨“立法院”黨團13日開記者會痛批，民眾黨是在鬥臭司法，針對民眾黨前主席柯文哲的貪腐案，藍白紅齊相挺，根本只是黃國昌想秀肌肉，更用政治力量企圖干預司法個案。



民眾黨於自由廣場發起的111抗議司法不公遊行，聲援遭收押的柯文哲。國民黨籍雲林縣長張麗善、19名藍委、無黨籍“立委”高金素、馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、國民黨主席朱立倫的子弟兵青年團與會，主辦方表示有15萬人參加。



民進黨“立法院”黨團13日舉行“這樣的院長可以不下台？可以不罷免嗎？”記者會，與會的有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。



吳思瑤痛批，黃國昌、藍委吳宗憲今日上午在司法及法制委員會提出荒謬的言論，吳宗憲居然拿1990年野百合學運類比成111釘孤枝挺貪腐，不倫不類；黃國昌更將美國人在美國“最高法院”審墮胎法前的上街活動，類比合法化挺柯文哲貪腐，這就是現在“立院”的素質。黃國昌在昔日時代力量時，時任黨主席徐永明涉入SOGO案，黃國昌稱會尊重司法公正判決，現在為了柯文哲的司法個案，一再施壓官員、大砍預算，發動民粹、鬥臭司法。挺柯文哲都是幌子，是黃國昌秀肌肉，結合藍白紅黑鬥爭司法的工具。

