太夢幻！武陵農場今晨零下3度成水晶冰宮

武陵農場藤花園的棚架垂降長長的冰柱。（武陵農場 Wuling Farm臉書） 中評社台中1月13日電／強烈冷氣團全台急凍，今早各地出現極端低溫，台中市和平區武陵農場13日清晨最低溫降到攝氏零下3.2度，藤花園變成水晶冰宮，草地、花朵全都結冰，花園上方的灑水系統因為低溫形成超長的冰柱，影片曝光讓許多網友讚嘆有如“水晶冰宮”，直呼太美了、好夢幻。



氣象署指出，清晨強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷。西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約攝氏6至12度。其中基隆、新北、新竹至台南及南投有局部6度以下低溫發生機率。花蓮、台東局部地區也有10度左右低溫，澎湖則約14度，須做好保暖工作。



武陵農場指出，因為輻射冷卻效應，清晨6時30分許出現攝氏零下3.2度低溫，園區內的花木也披上白霜或冰衣，而呈現一片銀白世界，連放在車子裡的寶特瓶水也結冰了，車窗玻璃上更點綴一片一片的霜花。



還有藤花園的棚架更是垂降長長的冰柱有如冰晶宮的奇景。武陵農場表示，由於藤花園有澆灌系統，為預防結冰而卡住管線不能澆灌，所以一直打開水維持流動，水灑在棚架上遇到低溫造成結冰現象，今天形成的冰柱比以往更長，形成冰柱奇觀，直到上午10時冰柱都還未融化。



今天在武陵農場的遊客觀賞到冰晶景象而嘖嘖稱奇。遊客表示，這種大自然奇景真的太美了，尤其看到冰柱因為溫度回升而掉落的景象更覺得神奇。草地上都結冰，踩在碎冰上發出清脆的聲響，直呼是難得的體驗。