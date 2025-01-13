34對新人結婚 嘉義、新竹市聯手祝福

“2025與你成嘉”嘉義市第43屆市民集團結婚，總計有34對新人參加。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義1月13日電／“2025與你成嘉”嘉義市第43屆市民集團結婚，12日上午於阿里山林業鐵路及文化資產管理處“森林之歌”舉行甜蜜婚禮，總計有34對新人參加，由中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議會議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市城市行銷處長林昱志，代表新竹市邱臣遠代理市長擔任介紹人，新人開心步上紅毯，現場洋溢著甜蜜溫馨的氣氛。



新竹市與嘉義市自2002年締結姊妹市以來已逾22年，雙方維持友好關係，共同推動城市發展與文化交流。



今年融入永續理念，新人捧花改為可食用蔬菜；蒜頭代表“寬容”、辣椒代表“熱情”、萵苣代表“凝聚”、花椰菜代表“發現幸福”、甜椒代表“甜蜜”、韭菜代表“長久”，蔬菜通俗卻寓意深遠。



嘉義市長黃敏惠表示，“2025與你成嘉”市民集團結婚典禮，為了讓每對新人感受到來自全市的祝福，嘉義市政府、市議會以及姊妹市新竹市，特別準備精美又實用的賀禮。在地企業與各界單位也熱情贊助，提供新人們更多貼心的祝福與支持，體現了城市對新人的重視與關愛。



城市行銷處表示，此次婚禮由嘉義市長黃敏惠擔任證婚人，嘉義市議長陳姿妏擔任主婚人，林處長則擔任介紹人，為新人們的幸福時刻增添祝福。未來，期待新竹市與嘉義市持續深化交流，攜手成長，共同為市民創造更多美好回憶與幸福生活。



市府民政處表示，市府、市議會、新竹市政府都提供精美實用禮品給參加集團結婚的新人做為賀禮，包括嘉市府準備“43吋液晶電視”恭賀每對新人，也遵循古禮貼心地準備含有緣粉（代表緣份深厚）、春仔花（新娘花，代表吉祥）及紅棗、花生、桂圓、瓜子（代表早生貴子）等吉祥物的“幸福福袋”、嘉市議會致贈“聲寶牌不鏽鋼電鍋”、新竹市府贈送“高級實用微波爐”及在地的企業熱情贊助新人禮品及協助婚禮，有嘉義郵局製作精美“個人化郵票”及“保溫提鍋”、嘉義市城隍廟的註生娘娘加持“金鏟子”、嘉義市地藏庵“高級實用蒸鍋”，為新人送上滿滿的祝福。



今年市府為每對新人準備驚喜禮物，由新人自行抽出“幸福包”，包括樂億皇家渡假酒店提供“行政套房住宿券1張、蜜月套房住宿券2張”、新悦花園酒店提供“龍來包的旅遊福袋”1份和嘉義福容voco酒店提供“voco浪漫豪華客房住宿券1張”，其餘的新人皆獲得市長致贈的電影票，為新人留下美好的回憶。

